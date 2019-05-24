Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sıralarında Eğirdir Kırıntı Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. yönetimindeki 32 EF 041 plakalı otomobil, İbrahim A. idaresindeki 23 HZ 894 plakalı kamyonetle çift şeritli yolda çarpışarak kaza yaptı. Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim A., otomobil sürücüsü Ahmet K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Köklü yaralandı. Kazaya ilk olarak çevredeki çiftçiler müdahale ederken, olay daha sonra 112 Acil Servis'e bildirildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.