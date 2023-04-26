Kapalı Spor Salonuna prefabrik kolon montajı

Isparta Belediyesi tarafından Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'na inşa edilen Kapalı Spor Salonu için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda son olarak prefabrik kolon montajı gerçekleştirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir yandan şehre yeni spor yatırımları kazandırmaya devam ederken diğer taraftan eğitime de büyük destek veriyor. Bugüne kadar şehre yapılan semt sahaları, spor komplekslerinin yanı sıra eğitim alanında öğrencilerin spor yapabilmeleri için yeni alanlar oluşturuluyor. Bu çerçevede Isparta Belediyesi tarafından Sidre Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol (Sidre 2000) Ortaokulu'na 920 metrekare alana sahip Kapalı Spor Salonu kazandırılıyor. Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nun 7 milyon 749 bin 997 TL + KDV bedelle ihalesinin gerçekleştirilmesinin ardından yüklenici firmanın başladığı inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalarda ilk olarak bölgede hafriyat alımları gerçekleştirildi. Hafriyat alımının ardından zemin beton dökümleri yapılırken, son olarak prefabrik yapımının beton kolonlarının montajı gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu, modern bir kapalı spor salonuna kavuşacak, öğrenciler burada istedikleri gibi spor yapabilecek.