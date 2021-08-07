İhlas Haber Ajansı

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Kara Havacılık Okulu'ndan yangın helikopterlerinin sorti sayılarını artıracak destek

Isparta’daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı, envanterindeki akaryakıt tankerleri ile bölgede devam eden yangınlara müdahalede bulunan helikopterlere sorti sayılarını artırmak için yakıt ikmali desteği veriyor.

Isparta'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı, envanterindeki akaryakıt tankerleri ile bölgede devam eden yangınlara müdahalede bulunan helikopterlere sorti sayılarını artırmak için yakıt ikmali desteği veriyor.


Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Isparta Valiliğinin talebi üzerine, Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın envanterindeki akaryakıt tankerleri ile Isparta, Burdur ve Antalya'daki yangınlara müdahale eden helikopterlerin zamandan tasarruf sağlayarak sorti sayılarını artırmak için Bucak Seydi köy orman deposundaki akaryakıt ikmal noktasında 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ikmal faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.

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