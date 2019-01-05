Karayolunda ilerleyen ağaç görünümlü kamyonete trafikten men

Isparta'da çam ağacı yüklenerek görünmez hale getirilen kamyonet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Davraz Mahallesi çevre yolunda seyreden kamyonet polislere bile ‘pes' dedirtti. Satın alınan ağaç dalları yüklenen Yaşar S. idaresindeki 15 PB 673 plakalı kamyonet, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolüne takıldı.

Davraz Mahallesi 142. Cadde üzerinden Yazısöğüt köyüne yükünü boşaltmak üzere seyreden aracı durduran polis, yaptığı kontrolde aracın amaç dışı kullanıldığını tespit etti.

Karayolunda ilerleyen kamyonetin, Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/1-H maddesi gereğince, ‘yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek' durumunu ihlal ettiği gözlenerek, sürücüsüne 225 lira idari para cezası tatbik etti.

Araca yükünü boşaltması için gideceği yere kadar nezaret eden polis ekiplerinin daha sonra kamyoneti trafikten men ettiği öğrenildi.