Karın ağrısı yaşayan 89 yaşındaki hastadan 35 santimetrelik kitle çıktı

Karın ağrısı şikayeti ile Isparta Şehir Hastanesi'ne başvuran 89 yaşındaki kadının yumurtalığındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla alındı.

Konya'da yaşayan 89 yaşındaki Ayşe A, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne geldi. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Ayşe A'nın yumurtalığındaki kitlenin karın bölgesine ulaştığı tespit edilerek, yaşlı kadın ameliyata alındı. Hastanın karnındaki 35 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.

Isparta Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi'nden Dr. Serhan Can İşcan, hastanın yaşından dolayı ameliyatın yüksek riskli olduğunu belirterek, “Ameliyat risklerini azaltabilecek tedavilerimizi uygulayarak, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu süreçte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Dr. İşcan, ameliyatı 21 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini ve hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.