İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis, 5 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve bin 600 kullanımlık eroin ele geçirdi.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis, 5 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve bin 600 kullanımlık eroin ele geçirdi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyünde kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerine ulaşan ekipler, A.A. isimli şahsın aracının arkasına bir şeyler atması üzerine şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve bin 600 kullanımlık piyasa değeri yüksek olduğu düşünülen bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A, isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.