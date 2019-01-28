Kayıp 'Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu' Isparta'da hayat bulacak

Türkiye'nin ilk kadın ressamı Mihri Müşfik Hanım'ın Kurtuluş Savaşı sonunda yaptığı, önce 2.Dünya Savaşı sırasında, ardından da Yugoslavya'nın parçalanması esnasında kaybolan ve bir daha bulunamayan 'Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu' Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Merkezi'nce ahşaba 3 boyutlu olarak işleniyor.

Isparta Belediyesi tarafından 8 yıl önce kurulan Ahşap Sanat Merkezi, Kurtuluş Savaşı bitiminde Türkiye'nin ilk kadın ressamı Mihri Müşfik hanım tarafından yapılan ve şu anda orijinali kayıp olan, 300x220 santimetre ebadında yağlı boya ‘Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa' tablosunu orijinal boyutlarına sadık kalarak üç boyutlu olarak ahşaba işliyor.

Dünyada ilk defa Isparta'da yapılan çalışmada sona gelindi. Tabloyu inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mihri Müşfik Hanım tarafından yapılan tablo ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Başkan Günaydın, tablonun Atatürk tarafından, İsmet İnönü vasıtasıyla Yugoslavya kralına hediye edildiğini ve uzun süre Belgrad Müzesinde sergilendiğini ifade etti. İlk olarak 2. Dünya Savaşı esnasında, daha sonra ise Yugoslavya'nın parçalanması esnasında kaybolan ve bir daha bulunamayan bu tablonun fotoğrafından hareketle 3 boyutlu olarak ahşaba işlediklerini söyledi.

Günaydın: “Bu tablomuz tek olacak”

Günaydın, “Tablonun yakın zamanda boyama sanatını uygulayacağız. Bu tablomuz tek olacak ve müzemizde yer alacak. Çalışmayı yakın zamanda tamamlayacağız. Bu eseri Isparta Belediyemizin Ahşap Sanat Merkezi yapmıştır. Bunlar gelecekte en değerli eserler olarak kayda girecektir. Şimdiden Isparta'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.