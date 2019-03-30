Kayıp olarak aranan adam ormanlık alanda ölü bulundu

Bulunan cesedin bir süre önce Keçiborlu ilçesinde kayıp olarak aranan Ahmet Sincer'e ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta merkeze bağlı Koçtepe köyü yolu üzerindeki ormanlık arazide sabah saatlerinde erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 3 gün önce Keçiborlu ilçesinde kaybolan Ahmet Sincer'e ait olduğununu tespit etti. Sincer'in cesedi, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın öldürüldükten sonra ormanlık araziye atılmış olduğu tahmin edilirken, Sincer'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.