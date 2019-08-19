Kayıt için gelen öğrenci ve ailelerine Eğirdir tanıtımı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, yüksek öğretim kurumlarında okumaya hak kazanan ve kayıt için gelen öğrencilere ve ailelerine ilçenin kültür, tarihi ve turizm değerleri tanıtılarak bilgiler veriliyor.

Eğirdir Kaymakamlığı Turizm Danışma Ofisi'nin tanıtım projesi kapsamında, yüksek okullar önünde kurulan stantlarda ilçeyi tanıtan broşürler dağıtılırken, Eğirdir elmasından yapılan, elma lokumu, elma çikolatası, elma cipsi ve elma reçeli gibi ürünlerin tanıtımı da yapılıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Eğirdir Turizm Danışma Ofisi Personeli Metin Demircan, tanıtım çalışmalarının kayıt süresinin son gününe kadar devam edeceğini bildirerek, kendilerine destek veren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür etti.