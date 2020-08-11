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Kaymakam Çelik, Covid-19 denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda eş zamanlı olarak 81 il ve tüm ilçelerde olduğu gibi Eğirdir’de de “Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda eş zamanlı olarak 81 il ve tüm ilçelerde olduğu gibi Eğirdir'de de “Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Denetime, Kaymakam Adem Çelik, eşi Uzm. Dr. Ayşe Çelik , Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif de katıldı.


Kaymakam Çelik, Eğirdir'de Koronavirüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetimlerde, toplu taşıma araçları, taksi durağı, market, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi, berber ve lokanta gibi özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işyeri ve yaşam alanlarında, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hatırlatarak, ücretsiz maske dağıttı.

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