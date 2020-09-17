İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerinizin sağlığı için kurallara uyun”

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunan Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyun” çağrısında bulundu.


Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimler Eğirdir'de Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla devam ediyor.


Denetimler esnasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam Çelik, “Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Tüm Eğirdirli vatandaşlarımızın kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Zorunlu olduğu için değil, öncelikle kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uymamız gerekiyor. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak ve toplumun her kesiminde olması gereken bilinci oluşturabilmek. Tabi ki bu uygulamada konulmuş olan kuralları ihlal edenler varsa da gerekiyorsa onlara da ceza kesilecektir. ” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.