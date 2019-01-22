Kaymakamlığın voleybol turnuvasını köy takımları kazandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Kaymakamlık tarafından ‘Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası' düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın final karşılaşmaları sonrasında ilk 3'te 2 köy takımının yer alması dikkat çekti.

Gelendost Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda geçen yıl Aralık ayında grup maçları ile başlayan turnuvada, kamu kurumları, esnaflar ve köylerden oluşturulan toplam 12 takım 120 oyuncu ile mücadele etti.

Turnuvanın final karşılaşmaları sonucunda, Yaka Köyü Voleybol Takımı 1, Sağlık Gücü Voleybol Takımı 2 ve Bağıllı Köyü Voleybol Takımı 3'üncü oldu.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini ise, Gelendost Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Deniz takdim etti.

İlçede gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çevik, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

İlçede turnuvaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekleyen Çevik, yapılan turnuvaların ilçe geneliyle sınırlı kalmayacağını, Gelendost İlçesi ev sahipliğinde Isparta İlindeki tüm ilçelerin yapılması planlanan turnuvaya davet edileceğini ve bu hususta gerekli çalışmaların ilçe spor Müdürü Mehmet Deniz tarafından başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, yaklaşık 400 kişinin katılım sağladığı turnuva, yapılan ikramın ardından gerçekleştirilen Kur'an tilaveti ile sona erdi.