Kaza yapan kamyonette sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Isparta'da kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre A.O.S. yönetimindeki 32 HP 978 plakalı kamyon ile İ.M. idaresindeki 32 PR 507 plakalı kamyonet Çünür Mahallesi 276. Cadde'de çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı, yanında bulunan B.Y. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü İ.M. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü ile yolcu daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.