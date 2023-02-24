Kazada hayatını kaybeden astsubay çavuş Isparta'da toprağa verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki astsubay çavuş Ali Sağlam, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çiğli'de kullandığı motosikletin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden ve Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü'nde astsubay çavuş olarak görev yapan Ali Sağlam (23), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Hızırbey Mahallesi Murat Dede Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sağlam'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Doğancı Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Sağlam'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay, dün İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sağlam (23) idaresindeki 07 ALG 841 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sağlam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.