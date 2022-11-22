Kazada yaralanan genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Tuana Akkuş tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Isparta Gönen karayolunda otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Bayram'ın ardından kazada ağır yaralanan Tuana Akkuş (20) 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akkuş'un cenazesi Denizli'nin Baklan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Emine Nur Arıcı'nın ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Yaren Kayak'ın Isparta Şehir Hastanesi'nde, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, 8 kasımda Isparta Gönen karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N.K'nın kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Yaren Bayram, T.A., Y.K.'nın ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yaren Bayram hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.