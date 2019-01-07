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Kazaya giden polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Isparta’da kar yağışı sonrasında zeminin buzlanması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında çok sayıda araç birbirine girdi.

Isparta'da kar yağışı sonrasında zeminin buzlanması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında çok sayıda araç birbirine girdi. Talihsiz kazalarda 2'si polis memuru olmak üzere, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kazalar, sabah saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde sürücülerin kontrolünden çıkan 6 araç birbirine girdi, bazı araçlar da şarampole kayarak yoldan çıktı. Kazaların ihbar edilmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.


Kazaların ardından ihbarı alan emniyet ekipleri Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 23. kilometresinde kaza mahalline yaklaşık 200 metre mesafede dubalarla emniyet tedbiri aldı. Kaza yapan aracın yanına gelen bir trafik polisi, olay mahallinde araçtan inerek sürücülerle görüşme yaptığı sırada duramayan bir araç park halindeki polis otosuna arkadan çarptı. O sırada resmi polis aracının önünde bulunan 2 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Kazalarda ayrıca 1 vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.


Yaşanan kazalarla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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