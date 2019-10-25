Keçiborlu Belediyespor galibiyet peşinde

Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Keçiborlu Belediyespor, 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Gelendostspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Milli Egemenlik Sahası'nda zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Hedefini Amatör Lig şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda Teknik Sorumlu Hakan Şimşek, “İyi bir kadroya sahibiz. Gelendostspor'da iyi bir ekip. Zor bir maç olacak. Ama kazanmak zorundayız” dedi.