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Keçiborlu Belediyespor galibiyet peşinde

Isparta 1.

Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Keçiborlu Belediyespor, 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Gelendostspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Milli Egemenlik Sahası'nda zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor.


Hedefini Amatör Lig şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda Teknik Sorumlu Hakan Şimşek, “İyi bir kadroya sahibiz. Gelendostspor'da iyi bir ekip. Zor bir maç olacak. Ama kazanmak zorundayız” dedi.

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