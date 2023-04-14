Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında sona yaklaşıldı

Isparta'da Uçak Bakım Teknolojisi alanında 5 yıllık eğitim veren ilk okul olma özelliğine sahip olan Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 12 derslikli okul binasının inşaatında sona yaklaşıldı. Okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Okul inşaatı hakkında açıklamalarda bulunan Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okulun Türkiye genelinde uçak teknolojileri alanında ikinci okul olma özelliği taşıdığını söyledi. Depreme dayanıklı, modern, yenilikçi ve güvenli yeni okul binası inşaatının hızla tamamlandığını ifade eden Baydur, “İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerimizin eğitim kalitesi artacak ve modern bir eğitim ortamında derslerini sürdürmeleri sağlanacak. Öğrencilerimizin sağlığını ve güvenliğini her şeyden önde tutuyoruz. Yeni okul binamız, öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için gerekli tüm donanıma sahip olacak” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Baydur, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, aydınlık geleceğin teminatı çocukların çok daha güvenli, modern eğitim ortamlarında öğrenim göreceklerini söyledi. Baydur, öğrencilerin nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.