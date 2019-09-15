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Keçiborlu'ya Bilgiç morali

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, hafta sonunu Keçiborlu’da geçirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, hafta sonunu Keçiborlu'da geçirdi.


Yeni sezonda hedefini Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) olarak belirleyen Keçiborlu Belediyespor takımı ile de bir araya gelen TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Bilgiç, Sarı - Kırmızılı takıma yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.Isparta'nın BAL'daki kontenjanının en az 2 olması gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta 32 Spor'un 3.Lig'e çıkması halinde kontenjan sayısının artacağını söyledi. Takım hakkında Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak ve kulüp yönetiminden bilgi alan Bilgiç, futbolcularla sohbet ederek, “Sizden şampiyonluk istiyorum” dedi.


Bilgiç, daha sonra sonra futbolcularla hatıra pozu çektirdi. Öte yandan, Isparta 32 Spor'un kuruluş aşamasında da büyük emekleri olan Bilgiç, yeni sezonda tüm sporseverleri futbol karşılaşmalarını izlemeye davet etti.

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