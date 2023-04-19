Kemer'de bayram temizliği

Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde vatandaşların kendi bahçelerinden çıkardıkları budama ve evsel atıkları bulundukları yerden temizliyor. Sahil ve piknik alanlarının yanı sıra karayolu kenarlarında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, rutin olarak yaptığı mıntıka temizlik çalışmalarına da devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı öncesinde temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde bulunan sahil ve piknik alanları ile karayolu kenarlarında temizlik çalışması başlattı. Belediye ekiplerimiz, özverili bir şekilde mıntıka temizlik çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Daha temiz bir Kemer için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarım” dedi.