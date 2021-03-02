Kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 3 bin 930 euro ve 4 adet çeyrek altınını dolandırdı

Isparta'da kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 3 bin 930 euro ve 4 adet çeyrek altınını aldıktan sonra kayıplara karışan şüpheli, emniyet ekiplerinin takibiyle Antalya'da yakalandı. Isparta'ya getirilen şüpheli Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Şubat günü saat 13.15 sıralarında Gülistan Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli şahsı telefonla arayarak kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan kişiler, “Isparta'da soygun çetesi var. Bazı çete üyelerini yakaladık, senin kimlik bilgilerini de kopyalamışlar, evine görevli bir polis arkadaş gönderiyoruz para ve altınlar ile ilgili işlem yapacağız. Evde ne kadar birikimin varsa görevli arkadaşa teslim edeceksin. Parayı ve altınların seri numarasını aldıktan sonra sana geri vereceğiz” dedi. Bunun üzerine S.K. eve gelen şahsa yaklaşık değeri 34 bin 600 TL olan 3 bin 930 euro ve değeri 2 bin 700 TL olan 4 adet çeyrek altını verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.K. polise giderek başvuruda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Amasya'dan otobüsle geldiğini ve olaydan sonra Antalya'ya gittiğini tespit etti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat neticesinde şüpheli Ö.K. yakalanarak, Isparta'ya getirildi. Gözaltına alınan Ö.K., 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan dolandırıcılık şüphelisi Ö.K.'nın Amasya'dan Isparta'ya otobüsle gelişi ve S.K.'nın ikamet ettiği binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı.