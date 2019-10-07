Kestel Teknik Patronu Karaca: "Yükselişimiz sürecek

Grupta mücadele eden Alanya Kestelspor'da Isparta 32 Spor karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Daha önce Sandıklıspor'da şampiyonluk yaşayan ve Eğirdirspor'la da 3. Lig'in eşiğinden dönen başarılı Teknik Adam Hakan Hayati Karaca, Isparta 32 Spor'a karşı aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Teknik Patron Karaca, “Sezona kötü bir giriş yaptık. En kötü 7 puan almalıydık. Mağlubiyetle başladık, beraberlikle devam ettik. Galibiyet aldık. Yükselişe geçeceğiz. Hedefimiz üst sıralar. Isparta karşısında ilk 30-40 dakika müthiş performans gösterdi öğrencilerim. Antrenmanlardaki çalışmalarımızı sahada uyguladık. Isparta'nın orta sahasını biliyordum. Orta sahayı alırsak maçı kazanacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Sonuca gittik. En az 4 pozisyonumuz vardı. Bunu atsaydık daha farklı olurduk. Son 10 dakika baskı yedik ama skoru korumayı bildik. Isparta maçı bizim çıkış maçıydı. 1 puanla geldik. Isparta'yı yenseydik lige ortak olacaktık. Biz de ligde varız dedik. Bu hafta sonu Sarayköyspor deplasmanına gideceğiz. Hedefimiz şampiyonluk, yükselişimiz sürecek” dedi.

Karaca, kendilerini destekleyen taraftarlarına da teşekkür etti.