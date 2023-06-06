Kirazlıdere ile Andık Deresi bölgesi arasına asfalt yol

Kirazlıdere ile Andık Deresi bölgesini birbirine bağlayan yola daha sonra renkli baskılı asfalt uygulanacak.

Isparta Belediyesi, yıllardır atıl hade bulunan Andık Deresi Bezirgan Şelalesini şehre yeniden kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. 40 bin metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların şehirden uzak doğanın içerisinde rahat bir nefes alabileceği bir alan oluşturuluyor. Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde yeniden düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, şehrin cazibe merkezlerinden biri olan Kirazlıdere ile de entegre edilmesi için de açılan yol asfaltlanıyor. Kirazlıdere'den Andık Deresi bölgesine inen yolda ilk olarak altyapı çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmanın ardından asfaltlama çalışmaları başladı. Asfaltlamanın tamamlanmasının ardından Kirazlıdere bölgesinde olduğu gibi renkli baskılı asfalt uygulaması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kirazlıdere ile Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesi bu yol ile birbirine entegre edilmiş olacak.