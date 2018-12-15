Kırmızı ışık ihlalcilerine ‘Havadan' ceza geldi

Isparta'da drone ile yapılan kırmızı ışık denetimlerinde, polisin havadaki gözleriyle tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde havadan da “drone” ile takip yaparak trafik kazalarını önlemeye çalışıyor. Isparta Modernevler ve Anadolu Mahallesi sınırlarında kalan 142.Cadde'de drone ihbarlı kırmızı ışık kontrolü yapıldı. Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit ederek uygulama noktasında durdurdu.

İhlaller havadaki gözler olan drone'larla saniye saniye görüntülenip, kayıt altına alındı. Drone'larla havadan takip edilen trafik akışında, kırmızı ışık trafik kuralına uymayan sürücüler tespit edilip, cezai işlemler uygulandı. Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 6 arac sürücüsüne 235'er TL olmak üzere, toplam bin 410 lira idari para cezası tatbik edildi. Polis tarafından ayrıca, aday sürücülükte 3 kez kırmızı ışık ihlali yapılması halinde sürücü belgelerinin iptal olacağı hatırlatıldı

Isparta'da drone eşliğinde yapılan denetimlerin, farklı nokta ve zamanlarda sürdürüleceği belirtildi.