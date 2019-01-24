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Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Isparta’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Isparta'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, Gökkubbe tarafından gelen Yaşar A. yönetimindeki 32 PA 601 plakalı otomobil ile Asri Mezarlık istikametinden gelen ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Turgay D. idaresindeki 32 FP 859 plakalı otomobil ISBAŞ Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri kaldırımdaki ağaca çarparaka durabilirken, araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Katırcı (80) ve M.A. (12) yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza mahallindeki araçlar daha sora bulundukları yerden kaldırılarak kısmen etkilenen trafik yeniden eski haline döndü.


Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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