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Kızıldağ'da orman yangını

Isparta’ nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Isparta' nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.


Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının saat 10.45'te Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde meydana geldiği, ilk müdahalenin saat 11.00'da yapıldığı ve kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 3 dozer ile müdahelenin sürdüğü belirtildi.

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