Kızıldağ'da turizm haftası etkinlikleri

Isparta'da mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından zengin olup, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağı olarak belirtilen ve 1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ'da, 43. Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi. Vali Seymenoğlu, “Milli parkımıza sahip çıkmamız lazım bunu her fırsatta anlatabilmek lazım sadece şehrimize değil ülkemizde ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmemiz lazım"dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa Vali Ömer Seymenoğlu, Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Yenişarbademli Kaymakamı Cuma Kılınç, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Rıza Kamil, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Ömer Seymenoğlu, bu tür etkinlikleri sadece il merkezinde değil fırsat buldukça Isparta'nın ilçelerinde ve köylerinde de yapmak istediklerini belirterek Kızıldağ Milli Parkı'nın Türkiye'de bulunan 44 milli park arasında il üçe girecek değere sahip olduğunu söyledi.

Seymenoğlu: “Kızıldağ'ı ülkemizde ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmemiz lazım”

Vali Seymenoğlu, “Milli parkımıza sahip çıkmamız lazım bunu her fırsatta anlatabilmek lazım sadece şehrimize değil ülkemizde ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmemiz lazım. Burada düzenlenen programın da amacı bu zaten. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu yıl kültür ve turizm haftamızın inşallah geçmiş yıllarda ağırladığımız misafir sayısının daha üstüne çıkmamıza vesile olmasını diliyor programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi sergilenirken ilçede okullar arasında düzenlenen turizm konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdiler.

Etkinliklerde ayrıca, Vali Seymenoğlu Isparta'da düzenlenen liseler arası halk oyunları yarışmasında il 2.'si olan Şarkikaraağaçl'lı öğrencilere hediye takdim etti.

Vali Seymenoğlu ardından misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanan geleneksel helva kazanında helva kararak, aşçılarla bir süre sohbet etti.

Program öğrencilerin Vali Seymenoğlu ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.