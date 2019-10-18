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Klasman Hakemi Özdemir gelişim kampına çağrıldı

Isparta’nın gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Tunç Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı’na (core) davet edildi.

Isparta'nın gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Tunç Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na (core) davet edildi.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 7 hakem ve 16 yardımcı hakem Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 21 Ekim-27 Ekim 2019 tarihleri arasında birçok farklı konuda eğitim alacaklar. Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Tüfekçi, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampına davet edilen ilimizin başarılı hakemi Tunç Özdemir'e başarılar diliyoruz” dedi.

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