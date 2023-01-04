İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaelisporlu futbolcular saç tasarımında Osman Balcı'yı tercih etti

Kocaelispor futbol takımı oyuncuları, saç bakım ve tasarımı için ünlü kuaför Osman Balcı’yı tercih etti.

Kocaelispor futbol takımı oyuncuları, saç bakım ve tasarımı için ünlü kuaför Osman Balcı'yı tercih etti.


Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Kocaelispor takım oyuncuları, Antalya'da gerçekleştirdikleri yeni sezon hazırlıkları kampında saç bakım ve tasarımı için Ispartalı ünlü kuaför Osman Balcı'yı tercih etti. Belek Kaya Palazzo Otel'de futbolcularla bir araya gelen Balcı, futbolcular ve teknik kadronun saç tasarımını, bakımını ve kesimini gerçekleştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.