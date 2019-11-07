Koku sorununu dile getiren vatandaşlardan Başdeğirmen'e: “Çok seneler bekledik, hiçbir sonuç alamadık, yaparsanız siz yaparsınız”

Başdeğirmen, ‘Bu koku bizim memleketimizin ayıbı, bu ayıbı örteceğiz' derken, vatandaşlar da, “Biz çok seneler bekledik, hiçbir sonuç alamadık, yaparsanız siz yaparsınız, size güveniyoruz” mesajı verdi.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların kapalı sisteme alınarak şehir dışına taşınması ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalarda önemli mesafeler kat edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda bu kapsamda 5200 metrelik hattın, 2200 metrelik bölümü tamamlandı. Atık Su Arıtma Tesislerinden alınan arıtılmış suyun kapalı sistemle taşınmasında dere kısmına ve DOSB atıklarının kapalı sisteme alınması amacıyla daha önce gerçekleştirilen bir kilometrelik hatla bağlantı noktasına ulaşıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen zaman zaman koddan dolayı yerin 5 hatta 6 metre altından büz döşeme çalışmaları gerçekleştirilen dereye ulaşan nokta ile Atık Su Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu, bölge halkıyla bir araya geldi.

Belediye daire müdürleri ve teknik ekipten yapılan çalışmalar ve gelinen son duruma ilişkin bilgiler alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kapalı sistemle dere bölgesine kadar getirilen hattın 3200 metre daha Antalya tarafına ulaştırılacağını söyledi. Başdeğirmen, “Orada da Sav Belediyesinin başlatacağı atık tesisi var” dedi.

Vatandaşlarla buluşmasında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Isparta ziyaretinde 160 bin kişiye hitap eden Atık Su Arıtma Tesisinin 460 bin nüfusa yeterli şekle getirilmesini onayladığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu tesis iki sene içerisinde yapılır. Bu zaman zarfında vatandaşlarımız bu kokuyu çekmesin diye burada artı bir işlem yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.

Son 10 yılda yapılamayan bir konuyu kendilerinin 6 ayda önemli mesafeler kat ettirdiklerini de söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Bunu yapmak için uğraşan bir yönetim var. Bu ayıbı örteceğiz. Yıllarca yapılmayan bir çalışmaya biz gelir gelmez başladık. Rahat olun. Yeni tesisimizin de yapılmasıyla buralar çok daha güzel hale gelecek. Bu koku bizim memleketimizin ayıbı, en kısa zamanda da bunu gidereceğiz. 3 ay daha sabır bekliyoruz. Bugüne kadar yaşanan sorunları da keseceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen'in kendileriyle buluşmasından, dertlerini dinlemesinden ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür eden bölge halkı da, “Yeter ki bu sorun kökten çözülsün. Çalışmalarınız için teşekkür ederiz, Allah kolaylık versin. Yarım kalmasını istemiyoruz, yaptığınız işlerden memnunuz, yaparsanız siz yaparsınız. Biz çok seneler bekledik, hiçbir sonuç alamadık. Biz başkanımıza güveniyoruz, şu ana kadar yapılmayan işler 6 ayda yapıldı. Bu konunun çözüleceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.