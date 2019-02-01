İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Talihsiz kazada araç içerisinde sıkışan yolcuyu ise itfaiye kaza kırım ekipleri kurtardı.


Kaza, gece saat 02.15 sıralarında İstiklal Mahallesi 105. Cadde üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi istikametinden Karayolları Kavşağı yönüne seyreden Halil A. yönetimindeki 32 PD 940 plakalı otomobil, bilinmeyen bir şekilde sürücünün kontrolünden çıktı.


Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak kaza yapan otomobil metrelerce savruldu. Talihsiz kazada sürücü Halil A. ile yanında bulunan Burak Y. yaralandı. Burak Y. çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazada sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kısa sürede kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.


Kaza sonucu, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler otomobil içerisinde alkol şişelerine rastladı. Yapılan kontrollerde ise sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.