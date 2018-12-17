Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı

Talihsiz kazada otomobildeki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu Sav Kasabası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep Ş. yönetimindeki 15 PT 121 plakalı otomobil yağışlı havada zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Refüjdeki çitleri kıran otomobil, daha sonra ağaca çarparak durabildi.

Talihsiz kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mukaddes Y. hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedavileri sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.