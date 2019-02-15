Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı: 2 yaralı

Isparta'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun 12.kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Birgül E. yönetimindeki 35 PR 140 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Isparta yönüne seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüje girdikten sonra bariyerlerin arasındaki bölüme inerek durabildi. Kazada sürücü Birgül E. ile birlikte yolcu olarak bulunan Fatma D. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.