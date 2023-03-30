Köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi böyle kurtuldu

Isparta'da dağ keçisinin yaşam mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçeleri arasında yer alan dağlık arazide, dağ keçisinin köpek saldırısına karşı verdiği yaşam mücadelesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ocak ayında çekilen görüntülerde 3 köpeğin saldırısına uğrayan dağ keçisinin kurtulmak için mücadele verdiği, sonrasında yola inen keçinin koşarak köpeklerden kaçtığı görülüyor.