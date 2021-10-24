Köpekleriyle tırmanışa geçti, köpekleri geldi, kendisi dönmedi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dün sabah saatlerinde 2 köpeğiyle birlikte tırmanış gerçekleştiren 53 yaşındaki Mehmet Dereli, geri dönmedi. Köpeklerinin akşam aracının yanına tekrar gelmesinin ardından Dereli için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'da yaşayan Mehmet Dereli, tatil için memleketi Eğirdir ilçesine geldi. Dün sabah saatlerinde 2 köpeğiyle birlikte inek denizi mevkiinden Oluklacı'ya doğru tırmanışa geçen Dereli, bir daha geri dönmedi. Dereli'nin annesi, oğlunun geri gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Akşam saat 20.00 sıralarında Mehmet Dereli'yle birlikte tırmanışa giden 2 köpeğin aracın yanına gelmesinin ardından polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Gece saat 23.00'a kadar sürdürülen arama çalışmasına alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinden itibaren ekipler, Dereli'yi bulmak için tekrar arama çalışması başlattı.

Öte yandan, Mehmet Dereli'nin dün saat 17.00 sıralarında annesini cep telefonuyla aradığı ve tırmanıştan dönüşe geçtiğini bildirdiği öğrenildi.