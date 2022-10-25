Köpekten kaçarken kazada ölen Rabia'nın arkadaşı: “'Üzerimize geliyorlar koş' diye yola fırladı”

Isparta'da köpekten kaçtığı sırada trafik kazası geçirip hayatını kaybeden Rabia Kallı'nın üçüncü duruşması Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi adına dosyayı Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderdi.

Isparta'da köpekten kaçtığı sırada trafik kazası geçirip hayatını kaybeden Rabia Kallı'nın üçüncü duruşması Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü Ahmet Y.'nin avukatı katıldı.

Rabia Kallı'nın arkadaşının, 21 Ekim tarihinde Bozüyük 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde, “Ben Isparta Emniyet Müdürlüğünde ifade vermiştim. Aynı ifademi tekrar ediyorum. Ekleyeceğim husus, üniversiteden ve yurt arkadaşım olan Rabi Kallı ile birlikte kaldırımda el ele yürüyorduk Rabia 'köpekler üzerimize geliyor koş' dedi ve ben de köpek seslerini duydum. O köpekleri görmüş, 'üzerimize geliyorlar koş' diyerek yola fırladı. Arkadaşım Rabia birden yola fırladığında hala el eleydik. Rabia benim bir adım önümdeydi. Araç önce bana sürterek geçti. Döndüğümde Rabia'nın yerde sürüklendiğini gördüm. Hemen yanına giderek nabzını yokladım. O sırada çarpan araç sürücüsü aracından inerek 'ben bir şey yapmadım' diye bağırdı. Ben de kendisine 'sana bir şey mi diyorum yalvarırım ambulansı ara' diye seslendim. Zaten olayın şokundaydım. Daha sonra ambulans geldi” şeklinde verdiği ifade mahkemede okundu.

Sanık avukatı ise, "Tanık beyanındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz" dedi. Mahkeme heyeti dosya içerisinde mevcut raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi adına dosyanın bir bütün halinde Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderilerek tarafların kusur durumları hususunda rapor tanzimi istenmesine karar verdi, bu nedenle duruşmayı 13 Aralık tarihine erteledi.

Olay, 5 Mart günü İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü'nde eğitim öğretim gören Rabia Kallı, arkadaşı ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesiyle korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen Ahmet Y.'nin kullandığı otomobil Kallı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan Kallı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kallı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı yoğun bakımdaki tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybetti.