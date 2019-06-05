İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korsesinden uyuşturucu çıktı

Isparta’da beline taktığı korse ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.

Isparta'da beline taktığı korse ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini sürdürdü. Narkotik ekipleri Antalya'dan gelen bir otobüste yaptığı denetimlerde, A.K. ve R.K. isimli 2 şüpheliye üst araması yaptı. Şüphelilerden A.K.'nin belindeki korseyi inceleyen polis, içerisine gizlenmiş 56 adet extacy hap ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.