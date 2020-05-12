Kovada Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avına baskın

Isparta'nın Kovada Gölü'nde şok cihazı ile su ürünleri avcılığı yapan şahıslara baskın düzenlendi. Baskında ekipleri gören şahıslar tekneyi bırakıp olay yerinden kaçarken malzemelerine el konuldu.

Şok cihazı (invertör) ile Kovada Gölü'nde su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri Kumluada mevkiinde plakasız fiber tekne üzerinde söz konusu şahısların şok cihazı ile avcılık yaptığını tespit etti. Ekipleri fark eden O.S. ve H.S. isimli şahıslar, kıyıya yakın olmaları sebebiyle av araçlarını ve tekneyi bırakarak 'dur' ihtarına aldırış etmeden orman içerisine kaçtı. Kontrol ekipleri tarafından olay yerinde bulunan 1 adet invertör, 2 adet akü, 1 adet prop, bağlantı kabloları, 2 adet sazan balığı ve ruhsatsız, plakasız ve motorsuz fiber tekneye ilgili yasal işlem yapılmak üzere el konulduğu bildirildi.