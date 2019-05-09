Köy evinde ruhsatsız silahlar ve kenevir tohumu ele geçirildi

Isparta'nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir köy evine baskın yapan jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlar ve kenevir tohumu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, lsparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesine bağlı Koçular köyünde ikamet eden F.K. (25) isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait 2 adreste arama yapan ekipler 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 sustalı bıçak, 1 adet 9 mm çapında fişek ve 760 gram kenevir tohumu ele geçirdi. F.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.