İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köy okuluna Matematik Atölyesi ve Zeka Oyunları Sınıfı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Yukarı Gökdere Köyü Mustafa Köklü Ortaokulunda, Matematik Atölyesi ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yukarı Gökdere Köyü Mustafa Köklü Ortaokulunda, Matematik Atölyesi ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı.


Hayırsever iş adamı Kadir Köklü tarafından donatılan Matematik Atölyesi ve Zeka Oyunları Sınıfının açılışı öğrencilerle birlikte Kaymakam Adem Çelik tarafından gerçekleştirildi. Çelik yaptığı konuşmada emeği geçen öğretmenler ile atölyenin açılmasını destekleyen Hayırsever iş adamı Kadir Köklü'ye ve Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek okula öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.


Açılış sonrasında atölyede oluşturulan stantları tek tek dolaşan Kaymakam Çelik, öğrencilerle uzunca bir süre matematik ve eğitim üzerine sohbet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.