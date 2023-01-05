Köyde bal ormanı oluşturuldu

Isparta sahip olduğu coğrafya ile ıtri ve tıbbi bitkiler açısından zengin bir faunaya sahip bu zenginliğinden faydalanmak isteyen Isparta'da bal ormanları oluşturma çalışmaları devam ediyor. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde son 4 yılda oluşturulan bal ormanlarının 17'si Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde 23 hektarlık alanda hizmete alındı.

Isparta Valisi Aydın Baruş beraberinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ile Sorkuncak köyünde oluşturulan bal ormanına yeni fideler dikti.

Isparta'da kurulan 17 bal ormanının toplam 720 hektarlık alan oluşturulduğunu kaydeden Vali Baruş, “Bugünde içerisinde bulunduğumuz Sorkuncak köyü bal ormanı yaklaşık 23 hektarlık bir alana sahip. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından burada arıcılarımızın konaklaması için de uygun yerler tesis edildi. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisi de eskiden beri Isparta'da dikimi yapılan lavanta. Bugün Türkiye'nin ne tarafına giderseniz gidin insanlar lavanta dendiğinde Isparta'nın lavanta balını soruyorlar. Lavanta balında da bir marka haline geldik diyebiliriz ama bunu ilerletmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar turizm amaçlı lavantayı iyi kullandık ama sadece turizm amaçlı değil arıcılık sektöründe de lavantayı çok verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun için de Orman Bölge Müdürlüğümüz çok geniş alanlarda lavanta dikimleri gerçekleştiriyor. 2018-2021 yılları arasında yaklaşık 125 hektarlık alanda 250 binin üzerinde lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi. 2022 yılında ise 83 hektarlık alanda yaklaşık 116 bin lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda Isparta'nın lavanta varlığı artacak, lavantadan faydalanan arıcılık sektörü gelişecek ve inşallah Isparta lavanta balını da sadece Türkiye'de değil dünyada marka haline getireceğiz” dedi.

Vali Baruş ardından oluşturulan bal ormanında biberiye fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.