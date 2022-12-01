Kuaförlere teknik kesim, renklendirme ve salon yönetimi eğitimine büyük ilgi

Isparta'da düzenlenen Masterclass Osman Balcı eğitimlerinde, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kuaförlere teknik kesim, renklendirme ve salon yönetimi anlatıldı.

Isparta'da kuaförlük alanında seminer ve eğitimler düzenleyen Osman Balcı, kendi salonunda bulunan masterclass sınıfında Türkiye'nin birçok ilinden gelen meslektaşlarına 29-30 Kasım tarihlerinde teknik kesim, renklendirme ve salon yönetimi gibi birçok alanda eğitim verdi. İki gün süren eğitime Mersin'den katılan Emre Çiçekdağ, daha önce kuaförlük alanında kendisinin yeterli olduğunu düşündüğünü belirterek, “Eksiklerimin olduğunu düşünmezdim Osman Balcı'yı sosyal medyadan takip edene kadar. Takip ettikten sonra çok ilgimi çekti saç kesim şekilleri, kullandığı teknikler. Buradan eğitim almam gerektiğini hissettim ve geldim. Beklentimin çok üstünde bilgiler elde ettim” dedi.

Eğitime Sakarya'dan katılan Kazım Tok, “Osman Balcı'yı 8 senedir takip ediyorum. Yeni vizyonlar, saç kesimlerini ondan gördüm. Bunun temel eğitimini almak için geldim. Balcı'nın 8 yıldır başladığı eğitim hayatında biz berberlere çok şey kattığını düşünüyorum. Ben 22 yıldır bu mesleği yapıyorum, üç çeşit kesim biliyordum ama şu an daha çok model öğrendim. Kendi ekip arkadaşlarımla paylaşıyorum. Güzel bir eğitim oldu. Güzel bir akademi, kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Farklı illerden yaklaşık 13 kişinin katıldığı eğitimde bilgilerini meslektaşlarıyla paylaşan Osman Balcı, 8 yıldır eğitim sektöründe olduğunu belirterek, “Türkiye'nin birçok ilinde ve yurt dışında eğitimler veriyorum. Şu an Türkiye genelinden gelen öğrencilerim var. Burada salon yönetimi, personel ilişkileri alanında ve teknik kesim, renklendirme alanında bilgiler veriyoruz. Amacımız Türkiye genelinde erkek kuaförlüğü sektörünün gelişmesi ve daha iyi, vizyonel duruma gelmesi. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Arkadaşlarımızın da büyük bir çabası var” diye konuştu.

Isparta'da kendi akademisinde uygulamalı eğitim olduğunu belirten Balcı, "Gelen meslektaşlarımız uygulama yaparak öğreniyor, özel bir eğitim. Sınıfa daha fazla insan dahil etmek istemedik, daha rahat bir çalışma ortamı sağlamaya çalıştık. Sakarya, Manisa, Tarsus, Konya ve İstanbul'dan gelen meslektaşlarımız var. Onlara meslek alanında bir bilgi vermek ve karşılığını aldıkları zaman bana olan saygı ve sevgileri beni çok mutlu ediyor. Onların öğrenmeleri için bu işte varım” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar eğitim sonunda sertifikalarını aldı.