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Kulüp yöneticisi takımının maçını anlatırsa...

Isparta Davrazspor yöneticilerinden Ziya Eroğlu’nun Antalya deplasmanında yaptığı maç yayınındaki tavırları yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Isparta Davrazspor yöneticilerinden Ziya Eroğlu'nun Antalya deplasmanında yaptığı maç yayınındaki tavırları yüzlerde tebessüm oluşturdu. Maçta hem yönetici hem de spikerlik görevini üstlenen Eroğlu, zaman zaman da taraftar kimliğine bürünerek, yaşananları en doğal şekliyle sporseverlere aktardı. Yayın sırasında renkli dakikalar yaşandı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor'un Antalya deplasmanında Konyaaltıspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı canlı yayınlayan Yönetici Ziya Eroğlu'nun gol sevinci sosyal medyada gündem oluşturdu.


Tribünde Konyaaltısporlu yöneticiler ve taraftarın arasında maçı izleyen Isparta Davrazspor Yöneticisi Ziya Eroğlu, cep telefonu vasıtasıyla sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı maçta duygularını da ortaya koyunca gülümseten anlar yaşandı. Yönetici Eroğlu, takımın gol attığı dakikalarda kendinden geçerek, tümüyle gol coşkusunu yaşadı. Gol sevinci sosyal medyada dikkat çekerken, paylaşım yapılan video ve o anlar çok sayıda kullanıcı tarafından onlarca beğeni alarak defalarca kez paylaşıldı.



Taraftardan spiker yöneticiye tam not


Birçok taraftar Eroğlu'nun söz konusu anlatımı için, “Hayatımızda böyle bir yayın görmedik. Bundan sonra maç yayınlarını onun vermesini istiyoruz. Doğal maç böyle anlatılır. Isparta sevdalısı olarak bildiğimiz Ziya Eroğlu'nun gol sevincini hep birlikte yaşadık. Havalara uçtuk” yorumunda bulundu.

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