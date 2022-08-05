Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı.

Kuyucak köyünde, temmuz ve ağustos aylarında yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği bahçelerde lavanta hasadı başladı. Köyde bulunan üreticilerin son yıllarda ekonomik katkısının yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

Bir buçuk ton lavanta toplandı

Toplamda bin ile 4 bin metrekare arasında değişen bahçelerde yaklaşık bir buçuk ton lavanta toplandı. 15 kadın tarafından toplanan lavantalar, kamyonlar ile damıtma fabrikalarına götürülerek lavanta yağı ve suyu olarak ekonomiye kazandırılıyor. Lavanta yağı ve suyu, kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılıyor.