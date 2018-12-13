KYK şartlarını protesto eden öğrencilerle toplantı yapıldı

Isparta'ya gelen heyet, sorunları yerinde tespit ettikten sonra toplantı düzenledikleri öğrencilere çözüm sözü verdi.

KYK'ya bağlı 4 bin kişilik Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin, beslenme, internet, asansör ve ulaşım sorunlarıyla ilgili yaptığı protesto sonrasında KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, KYK Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanı Yavuz Güner, KYK İdari İşler Daire Başkanı Dursun Özdemir Isparta'ya geldi. KYK Genel Müdürü Er ve beraberindekiler daha sonra İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt ve şube müdürleri ile toplantı yaptıktan sonra öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrencilerin sıkıntılarını dinleyen yetkililer, sorunların çözümü için söz verdi.

"Yaşanan aksaklıklar çok kısa bir süre zarfında giderilecek"

Murad Hüdavendigar Yurdu ve Isparta Yurdu'nun bu yıl hizmete açıldığını vurgulayan, Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanı Yavuz Güner 4 bin öğrenciye hizmet verdiklerini bunun da kolay bir şey olmadığını dile getirdi.

Güner ayrıca, "Elbette aksaklıklar yaşanacak, bu yıl yurdumuzun ilk yılı. Biz zaten bu aksaklıklar yaşanmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıklar çok kısa bir süre zarfında giderilecek. Amacımız öğrencilerimizin evlerindeki konforunu aratmayacak bir yurt hizmete sunmak. Güvenliğiniz ve konforunuz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden de biraz anlayış bekliyoruz" dedi.