KYK'lı öğrencilerden, Türk Kızılayı'nın kök hücre bağışı kampanyasına destek

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurt müdürlükleri, Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına tam destek çalışması başlattı.

Türk Kızılayı tarafından ‘Kök hücre bağışçısı ol, öne çık, hayat kurtar' sloganıyla yürütülen kök hücre bağış kampanyasına Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı, KYK Isparta Gülcihan ve Gülistan Yurt Müdürlüklerinden de destek geldi.

Yurt müdürlüklerinde düzenlenen kampanyada, ilk olarak öğrencilere kök hücre bağışı hakkında bilgilendirildi. Ardından kamu spotu videoları izlettirildikten sonra, bağışçı olmak isteyen öğrencilerden kan numuneleri alındı.

Öğrencilerden gelen yoğun ilgi nedeniyle kök hücre bağış kampanyası 2 gün sürdü.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay'ın ‘Kök hücre bağışçısı ol, öne çık, hayat kurtar' sloganıyla yola çıkılarak, en geniş bağışçı öğrenci kapasitesine ulaşılması için kampanya tüm yurt müdürlüklerinde devam edeceği belirtildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, spordan, sanata, kültürel, sosyal farkındalık etkinlik ve kampanyalara her zaman destek vereceklerini söyledi.