Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü

Isparta'da lastiğinin patlaması sonucu park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü öldü. Kazada savrulan motosiklete arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması ile ikinci bir kaza daha yaşandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan Isparta istikametine seyreden Emrah Kavak'ın (30) kullandığı 32 LY 791 plakalı motosikletin Kadılar köyü yakınlarında lastiği patladı. Kontrolden çıkan motosiklet, yolun sağ tarafında park halindeki 07 ACU 712 plakalı otomobilin açık olan kapısına çarparak savruldu. Bu sırada arkadan gelen Sefa P. idaresindeki 07 YLC 78 plakalı otomobil de önce motosiklete, ardından demir bariyerlere çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kavak hayatını kaybederken, kazaya karışan diğer otomobillerde ise ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kavak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.