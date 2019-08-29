Levhaya çarpan otomobil metrelerce takla atarak şarampole yuvarlandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoldaki yön levhasına çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Eğirdir Kemerköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Reşat G. (24) yönetimindeki 15 DN 127 plakalı otomobil, Göktaş Mahallesi'ne seyrettiği sırada Kemerköprü mevkisinde yoldaki yön levhasına çarparak takla attı. Takla atan otomobil metrelerce savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Reşat G. ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.