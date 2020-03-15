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Lider Isparta Emrespor farklı kazandı

Isparta 1.

Amatör Futbol Ligi'nde 18. Hafta karşılaşmasında lider Emrespor, Sütçülerspor'u 4-1'le dize getirdi ve zirve keyfini sürdü. Isparta Milli Egemenli Sahası'nda oynanan maçı Musa Yılmaz, Hikmet Telli ve Onur Akol'dan oluşan hakem triosu yönetti.


Isparta Emrespor'u galibiyete taşıyan golleri Yasin Aksungur (3) ve Mustafa Dilek attı. 3 gol atan Yasin, galibiyette başrol oynadı. Emrespor'da karşılaşmanın 45. Dakikasında Ömer Altınay kırmızı kart görürken, kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 45 dakika 10 kişi mücadele etti.


Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 54'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sütçülerspor ise 21 puanda kaldı.

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