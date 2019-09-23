Lige katılmayacaklarını açıklayan 2 kulüp destek sözleri sonrası karar değiştirdi

Isparta'da maddi sıkıntılar ve tesis sorunları nedeniyle 1. Amatör Küme'de lige katılmayacaklarını açıklayan 2 kulüp, çağrının yankı bulması sonucu katılım kararı aldı.

Kentte, daha önce tesis ve maddi sıkıntılar konusunda sıkıntı yaşadıklarını gerekçesiyle lige katılmayacağını açıklayan Isparta 1. Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Güneykentspor ve Çünürspor'da sorun çözüldü. İki kulüp yetkilileri, yaşanan sıkıntıları aşarak liglere katılma kararı aldıklarını açıkladı. Lige katılım kararı alan Çünürspor'da başkanlığa Abdurrahman Ulutürk getirilirken, emektar başkanlardan merhum Kadir Özerkan'ın oğlu Zeki Özerkan da yönetimde yer aldı.

Güneykentspor da Belediye ve kooperatif desteği lige katılım açıklaması yapmıştı

Öte yandan, Güneykentspor'da çıkan haberler sonrasında Güneykent Kasabası Belediye Başkanı Metin Kutsal tarafından destek açıklaması sonrasında 19 Eylül'de lige katılacağı açıklaması yapılmıştı.

Güneykentspor Kulübü Başkanı Ramazan Ulupur ve yönetimi yaptığı açıklamada, Belediyesi Başkanı Metin Kutsal ve Gülderen Kadın Kooperatifi'nin de desteğiyle lige katılım sağlanacağı açıklamasını yapmıştı.